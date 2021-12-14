مفوض إدارة شركة يوني جروب الصينية يقدم مقترحا جديدا لإعادة هيكلة ديونها

قدم المفوض بإدارة شركة أشباه الموصلات الصينية المتعثرة تسينجهوا يوني جروب إلى إحدى المحاكم المحلية في الصين مقترحا جديدا لإعادة هيكلة الشركة يتضمن عرضا للديون المختلفة المطلوبة من الشركة وخيارات سدادها وإنفاقها الاستثماري من جانب المستثمرين الاستراتيجيين فيها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مقترح المفوض القول إن إجمالي مطالبات ديون الشركة حتى 30 تشرين ثان/نوفمبر الماضي يصل إلى 78ر144 مليار يوان بما في ذلك 53ر128 مليار يوان ديون بدون ضمانات.

ومن المنتظر حصول أصحاب الديون غير المضمونة على أول شريحة من ديونهم بقيمة 2ر1 مليار يوان نقدا، مع ثلاث خيارات لتسوية باقي الديون.

وبحسب إحد المقترحات سيحصل أصحاب هذه الديون على 95% منها على أساس الحصول على 38 يوان نقدا من كل 100 يوان ديون، و38 يوان في صورة أسهم في عدد من الشركات وتأجيل سداد الـ 19 يوان الأخرى لمدة ثلاث سنوات.

والمقترح الثاني هو حصول الدائنين على 100% من ديونهم على أساس الحصول على 40 يوان من كل 100 يوان مستحقة لهم نقدا و15 يوان في صورة أسهم وتمديد فترة سداد الـ 45 يوان المتبقية إلى 5 سنوات.

أما الاقتراح الثالث فيتضمن حصول الدائنين على 100% من مستحقاتهم بدون مبادلة أسهم على أساس الحصول على 40 يوان نقدا من كل 100 يوان ديون والباقي يسدد على 8 سنوات.