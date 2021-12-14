التعليم العالي: الجامعات تركز على مناهج علمية تستنبط نتائج الثورة الصناعية الرابعة

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنّ الجامعات المصرية وكذا أفرع الجامعات الأجنبية تركز على مناهج علمية تستنبط نتائج الثورة الصناعية الرابعة وما تحتاجه من منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن منظومة التعليم العالي لا تعمل حاليًّا بسياسة رد الفعل لكن توجيهات القيادة السياسية تتضمن العمل استلهام المستقبل والإعداد له.



وأوضح أن كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية التي تم استحداثها خلال العامين الماضيين توجد في أكثر من عشر جامعات حكومية، وعدد من الجامعات الخاصة والأهلية، وهي تعتمد على استلهام روح المستقبل عبر نتائج الثورة الصناعية الرابعة والاتجاه إلى الوظائف الرقمية.



وأشار إلى أن هناك منحنى منخفضًا في الوظائف الرقمية على المستوى العالمي، ويوجد منحنى صاعد في وظائف المستقبل، التي تعتبر وظائف رقمية.



وشدّد على الاهتمام بتخصصات مثل الحاسبات الآلية والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في وجود هذه الكليات بالجامعات على مستوى الجمهورية.



وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة لجامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم.