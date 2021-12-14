مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين إثر تصادم سيارة نقل بميكروباص في الشرقية

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 12 آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، قبل قليل؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وأخرى ميكروباص، بطريق بلبيس– القاهرة الصحراوي، أمام بنزينة التعاون بدائرة قسم شرطة بلبيس.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس– القاهرة الصحراوي، أمام بنزينة التعاون في دائرة قسم شرطة بلبيس.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، فيما أصيب 12 آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.