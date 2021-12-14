وزير الخارجية التركي يزور الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة بين 13-15 ديسمبر الجاري.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن تشاووش أوغلو، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 13 و 15 ديسمبر 2021 بدعوة من نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "، وفقا لموقع "تي٢٤" التركي.

وأوضحت الخارجية التركية، أن الوزيرين سيناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية في اللقاءات التي ستعقد مع السلطات الإماراتية في إطار الزيارة ، وسيتم تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة بعد تصريحات مؤخرا، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد خلالها بتطور العلاقات مع دولة الإمارات، معتبرًا ذلك "خطوة تاريخية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال مقابلة مع محطة "تي آر تي1" الحكومية.

وقال أردوغان في تصريحاته: " الآن بالطبع الخطوة التي اتخذناها مع إدارة أبوظبي هي خطوة تاريخية، وتم توقيع اتفاقيات مبدئية بقيمة 11 مليار دولار".

وتابع: "ولا تزال هناك خطوات سيتم اتخاذها، وسأقوم في إطار تعزيز العلاقات بزيارة مماثلة للإمارات خلال فبراير المقبل".