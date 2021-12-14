ارتباك داخل مديريات أسيوط استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية

تشهد أجهزة ومديريات محافظة أسيوط، حالة من الارتباك؛ استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة خلال الأيام القادمة للمحافظة؛ لافتتاح وتشغيل مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط، بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار.

كمل سيتفقد قرية الزرابي التابعة لمركز لابوتيج أحدي القرى الأكثر احتياجا، والتي قامت الدولة بتركيب جميع المرافق لتصبح أول قرية في أسيوط بها كل الخدمات ضمن ٧ قرى على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر أمنية، إن مجلس الوزراء استدعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ لوضع اللمسات الأخيرة على زيارة الرئيس للمحافظة وسلم تقرير عن استعداد المحافظة للزيارة.

وأضافت المصادر، أن ضباط جهاز الأمن الوطني بلاسيوط بالتنسيق مع المباحث الجنائية قامت بتمشيط الأماكن والطرقات التي يمر بها رئيس الجمهورية، وقامت بتسجيل بيانات أصحاب المنازل بمحيط المنطقة الصناعية ببني غالب وقرر منقباد وجحدم وإسكندرية التحرير، والمساكن الحكومية المحيطة بنطاق محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بقرية الزرابي والمتوقع تفقد الرئيس لها.

وأضافت المصادر، أن اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، أصدر تعليمات بوقف اجازات جميع الضباط بمختلف مستوياتهم حتى انتهاء زيارة رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء يرافقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، متفقدا مجمع أسيوط لتكرير البترول يرافقه عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الشركات لوضع اللمسات النهائية؛ لبدء التشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وجارٍ حاليا تنفيذ الأعمال لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج السولار بأسيوط التابع لشركة أنوبك.