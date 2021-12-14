عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد فرض السلطات الصينية الإغلاق والحجر الصحي على أكثر من نصف مليون شخص في مقاطعة تشجيانج، اليوم الثلاثاء، بعد تفشي وباء «كوفيد-19» في المنطقة التجارية.



وأبلغت مقاطعة تشجيانج، وهي مركز رئيسي للصناعة والتصدير عن 44 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 200 مصاب.



وقال مسؤولون صينيون إن أكثر من 540 ألف شخص وضعوا في الحجر الصحي الإلزامي في تشجيانج، كما علق عدد من المصانع والشركات المدرجة في البورصة في هانجتشو، الانتاج.



وصرح كبير المحللين الاستراتيجيين في الصين تشوبنج شينج، بأن «إغلاق مصانع تشجيانج سيؤثر على سلاسل التوريد في مختلف القطاعات وخاصة الألياف والمنسوجات».





