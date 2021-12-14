إندونيسيا تلغي التحذير من إمكانية حدوث تسونامي بعد زلزال شرق البلاد

رفعت السلطات الإندونيسية التحذير من إمكانية حدوث موجات المد العاتية، تسونامي، عقب الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، وبلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير، وعلى عمق 18.5 كيلومترا (11 ميلا) في بحر فلوريس، وبعد التحذير الأولي من حدوث تسونامي، رفع كل من مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي، ووكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، التحذير بعد ساعات من الزلزال.

يشار إلى أن إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، كثيرا ما تضربها الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع التي تقوس المحيط الهادئ.

وكان آخر زلزال كبير قد ضرب في يناير الماضي، وبلغت قوته 6.2 درجة، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة قرابة 6500 في مقاطعة غرب سولاويزي.