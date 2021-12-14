العاهل السعودي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيسه

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، العراق بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تغريدة نيابة عن العاهل السعودي حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "يسر المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا أن تشارك شعب العراق العزيز وقيادته هذه المناسبة للاحتفاء بمرور قرن من الزمان على تأسيس دولة العراق الحديثة".

وأكد أن التاريخ ليقف شاهدا على مكانة العراق ودوره الثقافي والحضاري على مر القرون والأزمنة، فقد كانت ضفاف دجلة والفرات دوما مهد للحضارات العريقة والحاضرة لثقافة متنوعة، وهو إذا يستند على إرث تاريخي عريق لا يمد نضره لمستقبل أكثر إشراقا ونماء وازدهارا بجهود سواعد أبنائه المخلصين.

وتابع: "تحل هذه الذكرى بعد إنجازات كبيرة وكثيرة حققها الشعب العراقي الشقيق، من أهمها الانتصار على داعش والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز وعلاقتها الإقليمية والدولية والسير نحو بناء ركائز الشراكة والعدالة والعمل الجاد لاستعادة دور العراق الحيوي في محيطه العربي".

وشدد فيصل على أن العلاقات التي تربط البلدين عميقة وراسخة نابعة من عناصر الأخوة والجوار، منطلقها القناعة بأن أمن واستقرار ونماء البلدين والمنطقة يستلزم التعاون المشترك ومن أجل الدفع بأفاق بهذا التعاون.