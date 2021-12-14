 الأمن الروسي يعتقل العشرات من أنصار جماعة «النازيين الجدد» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الروسي يعتقل العشرات من أنصار جماعة «النازيين الجدد»

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:00 ص

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أكثر من 106 أشخاص من أنصار جماعة "النازيين الجدد" في 37 منطقة روسية.
وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، اليوم /الإثنين/ أنه كان اثنان من جماعة "النازيين الجدد" يجهزان لشن هجمات على مؤسسات تعليمية، ودعا ثلاثة من أعضاء الشبكة إلى العنف.
وأوضحت أنه، عند المداهمة، وجدت قوات الأمن الروسية في منطقة بينزا وكومي، لدى عناصر الخلية ترسانة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النارية موضحة أن هذه المجموعة أنشأت من قبل شخص من أوكرانيا، وفتحت ضده قضية جنائية، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.

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