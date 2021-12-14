موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين

وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني لمرابط ولد بناهي مع محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اليوم الإثنين في نواكشوط مذكرة حول وضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل الهيئة في موريتانيا خاصة ما يتعلق بالتنمية الحيوانية.

وذكرت الوزارة الموريتانية - في بيان لها - أن المذكرة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات الاستثمارية والتنموية ذات الصلة بالأهداف الاستراتيجية المشتركة، بما يتضمن تمكين الهيئة من إقامة مشاريع رائدة في مجال الإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة به في موريتانيا.

وأضافت الوزارة أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تنفذ مشاريع استثمارية في موريتانيا تبلغ قيمتها نحو 75 مليون دولار ووفرت أكثر من 2300 فرصة عمل.



