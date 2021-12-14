أسامة ربيع: الرئيس السيسي طلب الانتهاء من تطوير القطاع الجنوب بالقناة قبل موعده المحدد بـ 6 أشهر

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي بالقناة قبل موعده المحدد بـ 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ازدواج في البحيرات المرة، وهو الأمر الذي سيسمح بزيادة عدد السفن في المجرى الملاحي.

وقال الفريق ربيع - خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن أعمال التطوير تسير وفق المخطط لها، والتي ستنتهي في يونيو 2023، مضيفا: "نحن نعمل على التطوير خلال العمل ولم تتوقف الأعمال في القناة خلال مرحلة التطوير"، شارحا أن التطوير يسمح بزيادة 6 سفن في المجرى، بالإضافة إلى العمل على تطوير من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 بتوسعة مساحتها 40 مترا وتعميق لمسافة 27 مترا من أجل تحسين الملاحة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه لا يوجد أي ردود أفعال سلبية تجاه الزيادة المقدرة بـ 6% والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مضيفا أن الزيادة لا تذكر كون الحاوية ارتفعت لألف دولار والـ6% هي نسبة ضئيلة جدا.