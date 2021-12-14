رئيس مدينة ملوي يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة في قريتي الروضة وقلندول

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقريتي الروضة وقلندول بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة، تابع السايس، أعمال إنشاء المجمع الخدمي، وأعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية الروضة.

كما قام بمتابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، والمجمع الخدمي، أعمال تبطين ترعة الساحلية بقرية قلندول وذلك ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، وأثناء المرور تم تفقد السجل المدني بقرية قلندول حيثُ تم البدء بالتشغيل التجريبي بالسجل.

تمت معاينة تخصيص قطعة الأرض بقرية جلال الغربية بمجلس قروي دروة، والمخصصة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي، وذلك بحضور علاء حمدي نائب رئيس مركز ملوي.

يذكر أنه يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعًا بقرى مركز ملوي.