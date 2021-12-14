 ولاية بافاريا تعلن استقبال القمة التالية لمجموعة السبع في آخر يونيو - بوابة الشروق
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ولاية بافاريا تعلن استقبال القمة التالية لمجموعة السبع في آخر يونيو

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 5:17 م

أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر إقامة القمة التالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إيلماو في بافاريا في الفترة بين 26 و28 يونيو المقبل.

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن الحكومة الاتحادية ستعاود تنظيم قمة السبع في قصر إيلماو.

وأعرب زودر عن تطلع الولاية لاستقبال زعماء العالم.

وتتسلم ألمانيا في العام المقبل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا كلا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

كانت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل استقبلت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في فندق قصر إيلماو الفاخر خلال قمة المجموعة في 2015.

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