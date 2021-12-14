إيطاليا تمدد حالة الطوارئ إلى 31 مارس مع تزايد الإصابات بكورونا

تعتزم إيطاليا تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مارس المقبل مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما قال مصدر مطلع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر المطلع قوله إن قرار تمديد الموعد النهائي السابق، الذي كان مقررا بنهاية العام الجاري، سيتخذ غدا الثلاثاء.

كانت الحكومة قد استخدمت سلطات الطوارئ التي تنظم عملية اتخاذ القرارات منذ بدء تفشي وباء كورونا.

وقد دفعت أعداد الإصابة المتزايدة بكورونا في مختلف أنحاء العالم ،فضلا عن المخاوف بشأن المتحور أوميكرون، الحكومات إلى الإبقاء على قيود أكثر صرامة ضد الفيروس.

وفي الأسبوع الذي انتهي أمس الأحد 12 ديسمبر، سجلت إيطاليا 15186 إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 115 حالة وفاة أكثر من الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للحكومة الإيطالية، حصل 2ر88% من الإيطاليين فوق عمر 12 عاما على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا.