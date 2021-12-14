 موريتانيا تؤكد رغبتها في لعب دور فعال في تحالف الحضارات - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 4:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

موريتانيا تؤكد رغبتها في لعب دور فعال في تحالف الحضارات

مدينة وادان الموريتانية
مدينة وادان الموريتانية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:24 ص

أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد استعداد بلاده للعب دور فعال في تحالف الحضارات.
وأعرب الوزير - وفق ما جاء في بيان للخارجية اليوم الإثنين - خلال لقائه مع ميكل إنخيل موراتينس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات رغبة بلاده في القيام بدور فعال في هذا التجمع الهادف إلى التعايش السلمي لكافة شعوب العالم.
وقال الوزير أن موريتانيا لكونها البلد الإسلامي العربي الأفريقي الذي ينتمي بحكم التاريخ والجغرافيا والشراكات الإقليمية إلى فضاءات متعددة مثل المغرب العربي والساحل الأفريقي ومجموعة دول غرب أفريقيا والساحل المتوسطي، تضع حوار الثقافات في مركز اهتماماتها وتعتبره ركنا أساسيا من سياساتها الخارجية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك