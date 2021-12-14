موريتانيا تؤكد رغبتها في لعب دور فعال في تحالف الحضارات

أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد استعداد بلاده للعب دور فعال في تحالف الحضارات.

وأعرب الوزير - وفق ما جاء في بيان للخارجية اليوم الإثنين - خلال لقائه مع ميكل إنخيل موراتينس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات رغبة بلاده في القيام بدور فعال في هذا التجمع الهادف إلى التعايش السلمي لكافة شعوب العالم.

وقال الوزير أن موريتانيا لكونها البلد الإسلامي العربي الأفريقي الذي ينتمي بحكم التاريخ والجغرافيا والشراكات الإقليمية إلى فضاءات متعددة مثل المغرب العربي والساحل الأفريقي ومجموعة دول غرب أفريقيا والساحل المتوسطي، تضع حوار الثقافات في مركز اهتماماتها وتعتبره ركنا أساسيا من سياساتها الخارجية.