المفوضية الأوروبية ترحب باعتماد قواعد جديدة تعزز الوصول إلى التقنيات المبتكرة في الصحة

رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، باعتماد اللائحة التنفيذية لتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، من جانب الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتوافر التقنيات الصحية الحيوية والمبتكرة -مثل الأدوية المبتكرة وبعض الأجهزة والمعدات الطبية والمعدات وطرق الوقاية والعلاج- على نطاق أوسع.

جاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن اللائحة ستضمن أيضًا الاستخدام الفعال للموارد، وتطوير جودة HTA عبر بلدان الاتحاد الأوروبي، بجانب تطوير الأعمال التجارية، وضمان الاستدامة طويلة الأجل لتعاون HTA في الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض ترحيبها باعتماد اللائحة، قالت مفوضة شئون الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس: "يسعدني جدًا، بعد سنوات من العمل الجاد، سن قواعد جديدة لضمان وصول المرضى بشكل أفضل إلى الأدوية والأجهزة الطبية المبتكرة وجعلها حقيقة واقعة في بلدان الاتحاد الأوروبي، واللائحة التنفيذية لتقييم التكنولوجيا الصحية هي أحد النتائج الرئيسية للاستراتيجية الصيدلانية الأوروبية، ولبنة بناء مهمة لاتحاد هيئات الصحة الأوروبي وعملنا لتقديم فوائد ملموسة للمواطنين في مجال الصحة".

وأضافت كيرياكيدس، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أثبتت لنا أهمية إنتاج علاجات وأجهزة طبية آمنة وفعالة لجميع الأوروبيين، وستضمن القواعد الجديدة الشمولية والشفافية في عملية التقييم وتزيد من إمكانية التنبؤ لدى سلطات الدول الأعضاء وقطاع صناعة الدواء برمته، بحيث تكون الدول الأعضاء قادرة على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب وقائمة على الأدلة بشأن وصول المرضى، إلى التقنيات المبتكرة في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة اعتبارًا من يناير 2025، لكن سيبدأ العمل التنفيذي بها الآن، بما في ذلك إعداد هيكل الحوكمة اللازم والوثائق التحضيرية لضمان التطبيق الفعال بداية من 2025.