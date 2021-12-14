محافظ بورسعيد يناقش التوصيات لتطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو 9001

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا للوقوف على آخر تطورات العمل في تطبيق نظام الجودة، وكذا مناقشة التوصيات والمتطلبات العاجلة للانتهاء من تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور فريد محرم المستشار المالي والاقتصادي للمحافظة، والدكتورة سارة هلال مسؤول الجودة، ومديري إدارات التحول الرقمي والموارد البشرية.

وفي بداية اللقاء، استعرض المحافظ من خلال شرح تفصيلي من المشرف العام على تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد، مستجدات العمل فى تطبيق منظومة الجودة والاقتراحات الخاصة بالانتهاء من تطبيق المنظومة.

ووجه الغضبان بتنفيذ عدد من التوصيات أهمها سرعة الانتهاء من ميكنة كافة إدارات الديوان العام وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة، والتأكد من تفعيل الإيميل الحكومي لكافة القطاعات والإدارات، وإنشاء موقع إلكتروني يشمل كافة الخدمات المقدمة للمواطن للتيسير على المواطنين تماشيا مع منظومة التحول الرقمي الجديد.

وشدد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد في نهاية الشهر الحالي، حتى يتسنى للمحافظة الحصول على الأيزو في بداية العام القادم، والتنسيق التام بين المشاركين فى تطبيق المنظومة، مؤكدا تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، وأن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من خلال إقامة المشروعات العملاقة التي تهدف للارتقاء بأسلوب العمل وسرعة أداء الخدمات في ظل التحول الرقمي الجديد.