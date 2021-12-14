حمدوك: القوى السياسية الداعمة للثورة منخرطة في حوار جاد وعميق للتوافق على ميثاق وطني

وزير الأوقاف: الدولة لا تمنع صلاة النساء في المساجد ولكن تنظمها

سعفان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة الكاملة بين العامل وصاحب العمل

وزير الأوقاف: مصر هي الدولة الوحيدة التي أنشأت وطوّرت 1800 مسجد في عام واحد

وزيرة التخطيط: معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي