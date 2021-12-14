إعلامي لبناني: شعبنا يحتاج إلى الدعم العربي للخروج من أزمته

قال الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، إنّ الشعب اللبناني يحتاج إلى الدعم العربي للخروج من أزمته، موضحًا أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في وقت استثنائي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ لبنان يحتاج إلى الدعم الخليجي والعربي ليعبر من أزمته الاقتصادية .

وتابع: "أدعو كل الأشقاء العرب إلى زيارة لبنان"، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية لابد أن تبدأ إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وأن تسير الإصلاحات في لبنان بأسرع وقت ممكن

وأشار إلى أنّ الأزمة في لبنان متعددة وتتشعب إلى سياسية ومالية واقتصادية، وعندما كان هناك دعم للوقود في لبنان كان يتم تهريبه، مشددًا على أن 70 % من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر .

وأوضح أن كل مواطن لبناني يعاني من نقص السلع الأساسية، معربًا عن أمله في سرعة الإصلاحات مع الدعم العربي الخليجي إلى لبنان.