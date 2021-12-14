السعودية: العالم مقبل على فترة قد تكون خطيرة ما لم تكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن العالم مقبل على فترة قد تكون خطيرة ما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.

وقال وزير الطاقة السعودي، خلال ملتقى الميزانية 2022، اليوم الإثنين، "إن 65% مما يُنفق ليس لزيادة الطاقة الإنتاجية بل للمحافظة عليها كما هي، ما يعني أن أي انخفاض عن هذا الرقم سينتج عنه نقص في الإمدادات المنتجة حاليا".

وأضاف بن سلمان: "أن الدولة الأهم التي أقبلت على زيادة إنتاجها هي المملكة في نيسان/أبريل 2020، وذلك في ظل ظروف كورونا"، موضحا أن المبادرة بالاستثمار كانت أفضل من التردد الذي حدث مع الآخرين، وذلك في حالة عدم اليقين.

وأكد بن سلمان أن حصة السعودية من البترول من مجمل الطلب على الطاقة الدولية حتى عام 2045 ستكون من 28% إلى 30%، مع فارق مهم جدا وهو أن حجم الطلب العالمي على الطاقة سيكون تقريبا الضعف مما هو عليه الآن.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه في حال إيقاف الاستثمار في قطاع التنقيب الذي تنادي به وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات الأخرى قد ينخفض الإنتاج بحوالي 30 مليون برميل في 2030.

وتابع بن سلمان قائلا: "كل هذه عوامل مخيفة لكنها مطمئنة.. ما يقال سواء لـ 2030 وحتى 2050 هو مبالغ فيه ولن يتحقق، وهذه أهم رسالة أقدمها اليوم للمواطنين (السعوديين)، لأن هناك تشويشا يراد به إقناعنا أنه يوجد حالة غموض فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها الدولة".

ومضى وزير الطاقة السعودي قائلا: "إنه حتى لو انخفض الطلب العالمي فسينخفض العرض من دول كثيرة، ما يعني أن حصة المملكة و منظمة الدولة المصدرة للبترول "أوبك" و"أوبك بلس" ستزداد.

واختتم بن سلمان تصريحاته قائلا إنه "يجب أن نثق في قدراتنا ولا نكون مستمعين لرسائل مخيفة تفقدنا توازننا وتوجهنا ومقدرتنا على التحسن".