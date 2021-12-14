إحالة ٤٢ موظفا في البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 42 موظفا بالمصالح الحكومية بمركزين للتحقيق؛ بسبب عدم الانضباط الإداري.

وأوضح أمنة، في بيان له اليوم، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بالديوان العام قامت بحملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية بمركزي شبراخيت والدلنجات، وأسفرت الحملات عن إحالة ٣٥ من العاملين بمكتب العمل والإدارة التعليمية والتعاون الزراعي بالدلنجات للتحقيق؛ لتغيبهم بدون أي سند قانوني وإحالة ٧ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية القرداحي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



