ندوة لطلاب مدارس مطروح عن أهم الأحداث التاريخية بمناسبة ذكرى انتصارات وادي ماجد

عقدت الإدارة العامة للسياحة والمصايف اليوم الثلاثاء، ندوة لطلاب المدارس حول "أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها أرض محافظة مطروح" بالمتحف القومي، وذلك في إطار الاحتفالات بعيدها القومي، والذكرى السادسة بعد المائة لمعركة وادي ماجد، التي انتصر فيها قبائل بدو مصر على جيش المحتل الإنجليزي.

وتناولت الندوة عرض لأهم وأكثر الأحداث التي شهدتها محافظة مطروح تأثيرا على تاريخها، والتي تمثل أهمها في زيارة الإسكندر الأكبر لمعبد الوحي بواحة سيوة، زيارة تاريخية أمر خلالها ببناء مدينة الإسكندرية، ووضع حجر الأساس لباراتونيوم مطروح حاليا.

كما استعرضت المعلومات عن معركة وادي ماجد الشهيرة في 15 ديسمبر 1915، والتي شكلت حدثا فارقا في تاريخ المحافظة، ودرسا للمحتل أن المصري ذا العقيدة الواحدة لم ولن يتهاون في الحفاظ على أرض وطنه وأبنائه، والتي اتخذت منها المحافظة عيدا قوميا بعد ذلك في دلالة على قوة وبسالة أهل محافظة مطروح حراس البوابة الغربية للوطن الذين لطالما مثلوا درعا حاميا لمصر، وكانوا نعم العون خلال مختلف الأزمات التي مرت بها.

وتعرف الطلاب في نهاية الندوة على مقتنيات متحف الآثار القيمة من خلال جولة تفقدية، بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتيبات الدعائية حول مقومات المحافظة السياحية.