مرتضى منصور: نساند كارتيرون لتوفير كل سبل النجاح

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أعلن مرتضى منصور، العائد بحكم قضائي لإدارة نادي الزمالك، لحين انتخاب مجلس جديد، اليوم الثلاثاء، الأسماء الجديدة التي ستنضم لمعاونة الفرنسي باتريس كارتيرون بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وانضم لمعاونة كارتيرون في الجهاز الفني للزمالك، كل من مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد، في إطار الهيكلة الجديدة التي تقدم بها إسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال أمين الصندوق.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لحسابه الخاص على (يوتيوب)، أن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون ويسعى لتوفير كل سبل النجاح له ولمعاونيه.

وأضاف أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام وتعيين أمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد.

ويلتقي الزمالك مع الرائد السعودي وديا اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.