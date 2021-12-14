قال الفنان مصطفى فهمي، إن علاقته مع أخيه حسين فهمي «جميلة» خاصة هذه الأيام لأنهما أصبحا عازبين، معقبًا: «معظم الوقت قاعدين مع بعض ونعيد ذكريات العائلة، العزوبية حلوة جدًا ومفيدة في بعض الأحيان».

وأضاف فهمي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الارتباط والعشرة المتكونة عن الزواج شيء جيد، معقبًا على حديث «أديب»: «يا بخت اللي يتجوزنا بس بندفع الثمن غالي، حظنا في الستات وحش بس مش كلهم».

وأشار إلى أنه من الصعب فهم المرأة سواء مصرية أو أجنبية، متابعًا: «المرأة لو عاوزة تريح الرجل هتريحه، في ست عاوزة تعكنن عليه وحاطة في دماغها عاوز تعكنن عليك، والنوع ده مش نادر بل موجود كتير أوي».

ولفت إلى أن المرأة ترى بأن الزوج أصبح ملكًا لها بعد الزواج، وهو ما فهمه بعد المرور بـ3 تجارب على مدار حياته، مضيفًا: «التجربة الأخيرة فهمتني الموضوع كله، كانت حبًا لكن الحب في الزواج يتحول إلى عشرة إما حلوة أو وحشة».

ونوه إلى أن المرأة تبدأ الهجوم على الرجل إذا ألمح لها بأنه لا يستطيع الاستمرار في العلاقة، مؤكدًا أنه يلجأ إلى خيار الطلاق إذا كانت حياته عبارة عن نزاعات مستمرة لا تنتهي؛ لأنه مؤمن بعدم إمكانية الاستمرار في حياة غير سعيد فيها.