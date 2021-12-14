محافظ جنوب سيناء يوجه بدراسة أسباب توقف تشغيل مصنع الثلج بميناء الطور

أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمصنع الثلج التابع لميناء الطور البحري، لمتابعة حالة المصنع، والتعرف على المشاكل التي تواجه عملية التشغيل، وذلك في إطار الوقوف على المشاكل التي تواجه العاملين بقطاع الثروة السمكية.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بدراسة الأسباب التي أدت لتوقف تشغيل المصنع والعمل على سرعة حلها، للضمان تقديم أفضل الخدمات بقطاع الثروة السمكية على أرض سيناء.

وأكد أن إحياء مصنع الثلج سيسهم في خدمة الصيادين بدرجة كبيرة، ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، لكون الصيادين لا يقوموا باصطياد كميات كبيرة من الأسماك نظرًا لعدم توافر الثلج اللازم لحفظ كميات كبيرة من الأسماك خلال رحلة الصيد.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري تطوير المصنع ضمن مراحل تطوير الميناء، ليصبح الميناء يمتلك خدمات متكاملة للصيادين.

يذكر أن ميناء الصيد البحري بطور سيناء جرى إدراجه بخطة التنمية الاقتصادية في عام 2015، وقامت هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة على مراحل، و جرى الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى، وتضمنت تطوير الرصيف البحري بطول 230 متر، لاستيعاب ضعف المراكب الحالية، ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 متر، ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100متر، وتطوير شبكة المرافق (مياه ، صرف صحي، اتصالات وسنترال ، كهرباء ، منظومة مراقبة).

كما جرى تنفيذ المرحلة الثانية، وتتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، ورفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش، وإنشاء ورش جديدة، وكان من المقرر أن يجري خلال المرحلة الثانية إنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 متر، بتكلفة 35 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير مصنع الثلج القديم.