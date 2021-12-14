 تنفيذ حكم الإعدام بـ3 عراقيين مدانين بتهم إرهاب - بوابة الشروق
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تنفيذ حكم الإعدام بـ3 عراقيين مدانين بتهم إرهاب

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 1:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 1:39 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، بأنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة عراقيين مدانين بتهم "إرهاب".

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