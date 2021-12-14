فودة يشكل لجنة لتفعيل القرار الجمهوري بنقل تبعية مطار طابا لجنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، لتفعيل القرار الجمهوري والخاص بنقل تبعية مطار طابا لحدود محافظة جنوب سيناء.



جاء ذلك خلال مؤتمر التابعة الأسبوعي الذي عقده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروعات التنمية الزراعية، وسبل تطويرها، وموقف الثروة السمكية، وتطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والبدء في إنشاء المجمع الديني بمدينة نويبع.



وقال المحافظ إن جنوب سيناء تستعد لاستقبال أحداث هامة وعالمية خلال الفترة المقبلة، منها استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم، مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إضافة إلى التجهيزات اللازمة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في مارس المقبل.



وأكد الاستعداد والتنسيق بين جميع الجهات، وإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة، مع عرض تقرير من قبل كل مسئول متضمنًا ما جرى إنجازه وما هو جاري تنفيذه.