تعرف على أسباب إغلاق مسجد "بوفيه" في فرنسا

بعد إعلان اغلاق السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مسجدا في مدينة بوفيه بزعم "التحريض على الكراهية"، فسرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أسباب الإغلاق.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، إغلاق المسجد في مدينة بوفيه شمالي فرنسا في بوفيه بإقليم (واز)، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وقال دارمانان في تصريحات لـشبكة "سي.نيوز" الإخبارية الفرنسية: "بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه بسبب خطابات تحض على الكراهية، فهو غير غير مقبول تمامًا، لكون الخطابات تحارب المسيحيين واليهود".

وكانت محافظة واز قد أخطرت الجمعة، بإغلاق مسجد بلال لستة أشهر غير بعيد عن وسط المدينة.

ويسمح للأشخاص المسؤولين عن جمعية "Espoir et fraternité"، التي مكان العبادة، الدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ في غضون الأيام العشرة التالية.

وتم بناء المسجد من عام 2014، بتشجيع من السيناتور ورئيس البلدية كارولين كايو.

من جانبه، قال محامي الجمعية، صميم بولاقي، لصحيفة "كوريه بيكار"، إنه "في الغالبية العظمى من هذه القضايا، يؤدي الإجراء إلى إغلاق المسجد تماماً".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه أجهزة الدولة قد رصدت "العديد من الخطب التي تحرض على الكراهية والعنف والتمجيد للجهاد" من جانب إمام المسجد، كما تم رصد الخطب التي تبث على موقع "يوتيوب"، مما سهل العمل الاستقصائي.

من جهته، قال إمام المسجد إن الكلمات المعنية تتعلق بحقائق تم الإبلاغ عنها تعود إلى أكثر من 1400 عام، ولا سيما في أول حربين رئيسيتين في تاريخ الإسلام، ومن ثم فإن الوقائع في مجال زمني محدد.

فيما برر محامي الجمعية بأنه ربما لم يكن لدى إمام المسجد الحساسية للتحدث بصيغة الماضي. وتظهر التحقيقات أيضًا الخطاب الراديكالي المتطرف.

وأضاف بولاقي:"إن الإمام يعطي وجهة نظر الدين فقط لسؤال مطروح عليه. كان هذا السؤال: هل المثلية الجنسية مسموح بها في الدين؟ ".

وتابع:" إذا قرر المحافظ إغلاق مكان العبادة، يمكن للجمعية أن تعتمد على المحكمة الإدارية، وتطعن على قرار الإغلاق "غير المتناسب تمامًا" الذي يأتي "لمعاقبة المجتمع المسلم بأكمله في بوفيه".