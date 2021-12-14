محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ذوي الهمم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في احتفالية ذوي الهمم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في المنصورة، بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات والهمم، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ.

قال محافظ الدقهلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل مناسبة يؤكد للجميع دعمه الكامل لذوى الهمم والقدرات الخاصة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة في خدمة ذوي الهمم.

وكلف المحافظ، المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، بعمل حصر لجميع مدارس المحافظة التى تحتاج للتنجيل، بمشاركة المجتمع المدني، وذلك بعدما طالب النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ، بتنجيل فناء مدرسة الأمل بالمنصورة.

وشهد الحفل عددا من الفقرات الرياضية والفنية وطابور عرض لطلاب المدرسة، وفي ختام الحفل، كرم محافظ الدقهلية، أوائل الطلبة بالمدرسة، ووزع عددا من الهدايا العينية وشهادات التقدير على الطلاب المشاركين فى فقرات الحفل.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قد أعلن الأسبوع الماضي أنه تم تخصيص 2 أتوبيس نقل داخلي بمدينة المنصورة لذوي الهمم، ومحطات انتظار لهم، بالتعاون مع وزارة النقل، بعد مطالبة النائب طارق عبدالهادى عضو الشيوخ.