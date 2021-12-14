روسيا تعترض على مشروع قرار أممي يربط تغير المناخ بالأمن العالمي

اعترضت روسيا على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين كان يستهدف جعل تغير المناخ موضوعا رئيسيا أمام المجلس الأممي من خلال ربطه بالأمن العالمي.

وحاول مشروع القرار الذي صاغته النيجر وايرلندا دمج "معلومات عن التداعيات الأمنية لتغير المناخ لتمكين المجلس من التركيز على أي أسباب جذرية للصراع أو مضاعفات للمخاطر والتي قد تمثل تحديا" لجهود المجلس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قولها "من خلال الاعتراض على مشروع هذا القرار، منعت روسيا أهم منظمة في العالم معنية بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين من اتخاذ خطوة صغيرة وعملية وضرورية لمكافحة تأثيرات تغير المناح".

وأضافت جرينفيلد "مجلس الأمن فقط يمكن أن يضمن دمج التأثيرات الأمنية لتغير المناخ في العمل الحيوي لمنع النزاعات والتخفيف من أثارها وحفظ السلام وبناء السلام والتقليل من الكوارث والاستجابة الإنسانية".

وحظى النص بتأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15، بينما عارضته الهند وامتنعت الصين عن التصويت.