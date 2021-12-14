مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجري اختبارات لـ116 باحثا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، استمرار إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، والراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وقال غرباوي إن المركز قام باجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـ١١٦ من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراة) ضمن المجموعة رقم ٥٨، بالإضافة لعدد من خارج الجامعة ومستشاري هيئة قضايا الدولة الراغبين في الحصول على الشهادة.

وأضاف أن التحول الرقمي يأتي على رأس اهتمامات الجامعة، حيث تم تحديث مركز البيانات وإضافة العديد من أجهزة التحكم، وربط مواقع الجامعة بقنا والبحر الأحمر بسرعات إنترنت مناسبة وتطبيق نظم المعلومات الإدارية، ونظام إدارة الموارد البشرية والدراسات العليا والمدن الجامعية وأتمته المجالس الجامعية وتقديم مختلف الخدمات الالكترونية عبر البوابة الالكترونية للمعلومات.

وأوضح أن الجهود المبذولة في هذا القطاع أثمرت عن حصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية فى مجال التحول الرقمي خلال العام الماضى، كما حصلت في العام الحالى على المركز الثالث بمسابقة أفضل موقع إلكترونى للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وقال الدكتور محمد عبد الصبور، مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.