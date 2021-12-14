تكريم المعلمين والطلاب المشاركين في مهرجان الأنشطة الصيفية بجنوب سيناء

كرم عصام رجب، نقيب المعلمين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المعلمين والمعلمات، الذين شاركوا تطوعًا في مهرجان الأنشطة الصيفية لأبناء معلمي طور سيناء، والذي أطلقته النقابة في شهر أغسطس الماضي، بهدف رفع المستوى التعليمي للطلاب.



وقال نقيب المعلمين، إن مهرجان الأنشطة الصيفية استهدف الطلاب بجميع المراحل الدراسية بداية من 6 سنوات وحتى 17 عامًا، من خلال تنظيم عدد من الكورسات الثقافية الخاصة بالمناهج الدراسية، إضافة إلى كورسات خاصة بالأعمال الفنية واليدوية.



وأضاف أن عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات في كل التخصصات الدراسية بادروا في المساهمة في المهرجان والعمل بها تطوعًا، لرفع المستوى التعليمي للطلاب؛ لذا وجب على النقابة تكريم هؤلاء المعلمين، ومنحهم شهادات تقدير من قبل النقابة العامة للمعلمين، مقدمًا الشكر للمعلمين لحرصهم على النهوض بالعملية التعليمية بمدينة طور سيناء.



وأوضح نقيب المعلمين، أن المهرجان تخلله عدد من المسابقات الخاصة بتنمية مهارات التعبير الوظيفي والفني لدى الطلاب بجميع المراحل التعليمية، منها مسابقة بحثية، ومسابقة فنية، ومسابقة الأشغال اليدوية، وجرى تصفية المشاركين في هذه المسابقة وإعلان الفائزين من الطلاب، مشيرًا إلى أنه يكرم الطلاب الفائزين في مدارسهم بجوائز مالية.



وأشار إلى أنه جرى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات والطلاب من 15 مدرسة تابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة في هذه المسابقات، وأيضًا تشجيع المعلمين على المساهمة في الأعمال التطوعية التي تدفع العملية التعليمية للأمام.



شهد التكريم عصام إبراهيم، وعادل عجيب، ومحمد محمود، وماجدة نوار، أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء وأعضاء اللجنة النقابية بمدينة طور سيناء، وسعيد الغرباوي، مدير مدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات.