تأجيل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر في الدوري

قررت إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، تأجيل مواجهة الإسماعيلي مع فيوتشر إف سي إلى يوم ٢٩ ديسمبر الجاري بدلا من يوم ٢٥ من الشهر المذكور والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقى موعد لقاء السوبر القاري، والذي سيجمع الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم ٢٢ من الشهر الحالي في دولة قطر، وتلقى النادي خطابا رسميا من لجنة المسابقات لإخطاره بموعد المباراة الجديد.

الجدير بالذكر أن بطولة الدوري متوقفة حاليا، في ظل ارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة ببطولة كأس العرب في قطر.