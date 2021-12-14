النيابة تطلب التحريات حول إصابة عاملين سقطت بهما سقالة في الإسكندرية

طلبت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الإثنين، تحريات المباحث حول واقعة إصابة عاملين؛ إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية خلال قيامهما بأعمال ترميم، داخل العقار رقم "د" بعمارة الأوقاف في منطقة الشاطبي، التابعة لنطاق حي وسط.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث الذي شهده الطابق الرابع لأحد العقارات السكنية "تحت الترميم"، الكائنة في منطقة الشاطبي.

وبانتقال قوة أمنية، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين أن العاملين سقطا من أعلى السقالة المُعلقة في الطابق الرابع؛ مما أدى إلى إصابتهما بسحجات وجروح وكسور بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهما.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.