سكرتير عام أسيوط يؤكد أهمية التكاتف بين القطاعات لتقديم خدمة مميزة للمواطنين

ترأس اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماع لجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية، ومحمود بركة استشاري الترويج للاستثمار وجذب القطاع الخاص بالبرنامج، وربيع محمد عبد البصير أخصائي تنمية محلية بالبرنامج.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة، والذي يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وشملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022، ورؤساء المراكز والأحياء والمعنيين من الأجهزة التنفيذية ومديري الإدارات ومسئولي التخطيط بالمحافظة، وأعضاء لجنة التخطيط المحلي بالمحافظة، ومديري التخطيط بالمراكز وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية.

وأكد سكرتير عام المحافظة، الدعم المقدم من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجميع الخطط والمشروعات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة القادمة.

وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة، والخدمات المقدمة محليًا.

وأكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

وأشار السكرتير العام إلى أهمية التخطيط المحلي وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، والتشبيك بين كل القطاعات في وضع الخطة الاستثمارية، ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة بمشاركة الهيئات والجهات المختصة بتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة لتحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى اختيار برنامج تنمية صعيد مصر من قبل الأمم المتحدة كأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والذي بدأ في 2014 لتغيير نظام إدارة الدولة ونظم العمل، ووضع رؤية استراتيجية لكل محافظة حتى عام 2030.

وأكد أنه سيتم وضع 3 خطط متوسطة الأجل حتي 2030 كل خطة لمدة ثلاث سنوات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية في المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة.

ولفت إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مسودة خطة الديوان العام للمحافظة، وخطط مديريات الخدمات وشركات المرافق العام للعام المالي (2022/2023)، ونتائج جلسات التشاور التي عقدت بكل مراكز ومدن المحافظة، وبمشاركة القيادات التنفيذية والمواطنين.

وتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2022/2023)، والخطة متوسطة الأجل (2022/2025)، في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.