لبنان يسجل 12 وفاة و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 690 ألفا و841 بعد تسجيل 787 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8860 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 758 من بين المقيمين و 29 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 690 ألفا و841 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8860 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومُددت التعبئة العامة حتى نهاية العام 2021.