مقتل شخص وفقدان آخر جراء تصادم سفينتي شحن قبال الساحل الجنوبي للسويد

لقي شخص على الأقل حتفه جراء اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطين قبالة الساحل الجنوبي للسويد يوم الاثنين، بحسب ما أعلنته السلطات.

ولم تحدد السلطات بعد هوية ذلك الشخص.

وانقلبت إحدى السفينتين، وهي السفينة الدنماركية كارين هوج، وتم العثور على جثة على متن السفينة بعد نقلها إلى الشاطئ حتى يتمكن الغواصون من إجراء عمليات البحث والتفتيش، حسبما أكد متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولا يزال شخص ثان مفقودا، مع الأمل في تضاؤل العثور عليه حيا.

ولم يتضح بعد السبب المحدد لوقوع الحادث.

من ناحية أخرى، قال جوناس فرانزين، وهو متحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكننا أن نؤكد أن السفينتين اصطدمتا في بحر البلطيق صباح اليوم".

وأضاف أن الحادث يتعلق بسفينة دنماركية يبلغ طولها نحو 55 مترا، وسفينة بريطانية يبلغ طولها أكثر من 90 مترا.

ويتردد أن الاصطدام وقع بين يستاد بجنوب السويد وجزيرة بورنهولم الدنماركية في الساعات الأولى من صباح الاثنين.