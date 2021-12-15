الأمم المتحدة: الحوثيون يقيدون إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين

اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، مليشيات الحوثي المتمردة بفرض قيود كبيرة على إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، خلال إحاطة بجلسة مجلس الأمن حول اليمن، إن مليشيات الحوثي تفرض قيودًا على إيصال المساعدات للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني.

وأوضح أن العمليات الإغاثية تواجه صعوبات تحول دون إيصالها للمحتاجين في مدينة مأرب، مشيرة إلى معاناة قطاعات الصحة والتعليم باليمن والتي لم تتلق سوى 25% من احتياجاتها.

وفيما أشارت الأمم المتحدة إلى أهمية السعي لحل سياسي في اليمن "في أقرب وقت ممكن"، أكدت أنها أمام فرص لتحسين الاقتصاد قبل انتهاء هذا الصراع.

من جانبه،أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، خلال الجلسة، أن الحلول المجتزأة ستؤدي إلى "تهدئة مؤقتة ولن تؤدي إلى سلام مستدام في اليمن".

وشدد على ضرورة عدم السماح للتصعيد العسكري بأن يتسبب في وقف العملية السياسية حول الأزمة اليمنية.

وقال إن "الخيارات العسكرية لن تؤدي لنتائج مستدامة، لا بد من ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار، إن للحروب قواعد، فكل الفاعلين، سواء المنخرطين في النزاع أو الداعمين، مسؤولون ولديهم التزامات في إطار القانون الإنساني الدولي."

وأشار المبعوث الدولي ضمنيا إلى عرقلة مليشيات الحوثي وصوله إلى صنعاء، مشددا على ضرورة الوصول غير المشروط والمنتظم للمبعوث، مضيفا :"يجب أن تظل جميع قنوات الاتصال مفتوحة إذا كان لدينا أي فرصة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع"، حد تعبيره.

وشدد جروندبرج على الحاجة إلى نهج شامل ومعالجة الاحتياجات والأولويات الفورية لتحقيق عملية سلام دائم يمنية - يمنية مدعومة دوليا، مشيراً إلى أنه بحث ذلك على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.