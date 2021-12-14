مصرع 60 شخصا على الأقل إثر انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في هايتي

لقي 60 شخصا على الأقل حتفهم بعد انفجار شاحنة صهريج لنقل البنزين في مدينة كاب هايتيان فى هايتى وذلك حسبما قال نائب عمدة المدينة باتريك ألمونور لمحطة إذاعة آر إف إم اليوم الثلاثاء.

وفى الوقت ذاته، كتب رئيس وزراء هايتى أرييل هنري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر يقول إن مشاعر الحزن والفزع انتابته حينما علم بنبأ الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وأنه أصدر أوامره بإعلان حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة “لو نوفيليست" أن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بجروح خطيرة وأن الطاقة الاستيعابية للعديد من المستشفيات كانت قد استنفدت بالفعل بأعداد من المرضى الذين كانوا يعالجون بها حتى وقت وقوع الحادث.

وتوجد هناك خطط لإقامة مستشفيات ميدانية.

وانقلبت الشاحنة الصهريج على ما يبدو بعد الحادث لينسكب منها الوقود.

ودفع ذلك السكان إلى التسابق إلى مكان الحادث في محاولة لسرقة البنزين، وبعد ذلك اشتعل الوقود وانفجرت الشاحنة الصهريج.