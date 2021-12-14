الصفدي يشدد على أهمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لمحادثات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مقاربة قضية السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط من منظورٍ أوسعٍ يستهدف إيجاد منطقةٍ خاليةٍ من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وقال الصفدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار الذي انعقد بتنظيمٍ سويديٍ ألمانيِ في العاصمة السويدية ستوكهولم، إن الأردن يرى نجاح المحادثات مع إيران ضرورة، حيث إن الفشل قد يقود إلى سباقٍ للتسلح النووي في المنطقة التي يجب أن تتكاتف الجهود بهدف أن تكون منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

وذكر أنه إضافةً إلى معالجة قضية الاتفاق النووي، فإن إنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي يتطلب معالجة مسألة السلاح غير التقليدي، وإنهاء التدخلات الإيرانية في العالم العربي وبالتالي بناء علاقات قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأوضح الصفدى مجددا دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة للنهوض بالسلم والأمن الدوليين من خلال نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي للوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية.

وأضاف الصفدي أن حل النزاعات والأزمات الإقليمية سيسهم بشكلٍ كبيرٍ في بناء بيئةٍ مواتيةٍ للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، داعياً إلى تضافر وتكثيف الجهود الدولية لحل هذه النزاعات وتوجيه الطاقات والجهود نحو التنمية بدلاً من التسلح.

وشدد الصفدى على دعم الأردن لجميع الجهود المستهدفة لضمان الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار، لافتا إلى تنظيم الأردن ورئاسته للجلسة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة حول منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة الأخرى ذات الدمار الشامل، والتي عُقدت خلال نوفمبر ٢٠١٩ في نيويورك، وعقد ورشة عمل في المملكة بعنوان "نهج الانطلاق" خلال شهر يناير ٢٠٢٠، واستضافة المملكة، وترؤسها مع ألمانيا والسويد مطلع العام الجاري، الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار.

كما عُقدت في المملكة ورشة عمل إقليمية يومي ١٣ و١٤ نوفمبر ٢٠٢١، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الاستعراضي العاشر المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وصدر عن الاجتماع بيانٌ صحفيٌ، أكّد فيه المشاركون مجدداً التزامهم الراسخ بتحقيق نتائج في المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده خلال الفترة من ٤ إلى ٢٨ يناير ٢٠٢٢، الذي يأتي بعد عامين من الذكرى الخمسين لمعاهدة عدم الانتشار.

يُذكر أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وشاركت في جميع اجتماعاتها الوزارية.