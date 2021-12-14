مقتل 7 أشخاص في تحطم سيارة كانت تقل مهاجرين في جنوب المجر

أعلنت السلطات المجرية اليوم الثلاثاء، أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين بعد أن اصطدمت سيارة تقل مهاجرين بمنزل بالقرب من الحدود مع صربيا.

ونقلت صحيفة ذا بودابست تايمز المحلية، عن الشرطة المجرية القول إن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية في قرية مورحالوم الجنوبية عندما رفض سائق السيارة التوقف لتفتيش الشرطة وحاول الهروب بأقصى سرعة لتصطدم السيارة، التي كانت تحمل لوحة صربية وتقل 10 مهاجرين، بمنزل وانقلبت.

وقالت الشرطة إن السائق، الذي أصيب هو الآخر، تم اعتقاله، وأنه سيتم بدء الإجراءات ضده بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في حادث مميت.

ويستخدم هذا الطريق والذي يطلق عليها "البلقان" إلى دول الاتحاد الأوروبي، المهاجرون واللاجئون الهاربون من الصراع والمشقة والاضطهاد.

وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل " فرونتكس" قد أعلنت في أغسطس الماضي، أن عدد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عن طريق عبور غرب البلقان تضاعف تقريبا هذا العام، وأن غالبيتهم قادمون من سوريا وأفغانستان.