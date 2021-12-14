الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو بـ7% في الربع الثالث على أساس سنوي

كشفت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، محققا أعلى معدل نمو منذ عام 2012.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021 فقد حقق الناتج المحلي السعودي الإجمالي الحقيقي نموا بلغ 5.7%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3% على أساس سنوي و12.7% على أساس ربعي.

كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربعي. وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 665.23 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021 مقارنة بـ621.95 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.