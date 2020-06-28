الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا للسوبر الإفريقي

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يجري فريق الأهلي مسحة طبية غدا الأربعاء قبل خوض مباراة سموحة الودية وذلك استعدادا للسوبر الإفريقي.

ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له الجمعة المقبل؛ استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في السوبر الإفريقي.