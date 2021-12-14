شركة بولندية للغاز الطبيعي تطلب تمويلا إضافيا لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعلنت شركة الغاز البولندية بي.جي.إن.آي.جي التابعة للدولة سعيها لتأمين تمويلات إضافية قصيرة الأجل بقيمة 7ر2 مليار زلوتي بولندي (657 مليون دولار) "للمحافظة على مرونة" عملياتها في ظل أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة في الأسواق الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان موجه إلى هيئة سوق المال اليوم الاثنين إنها تعتزم تمديد التسهيلات المالية المجمعة الدوارة التي حصلت عليها في 2019 وقيمتها 10 مليارات زلوتي. وأضافت أنه إذا استمرت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة، ستتخذ خطوات إضافية للحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، وربما تقلص خططها الاستثمارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقلبات الحادة في أسواق السلع، دفعت الاحتياجات التمويلية إلى مستويات عالية للغاية خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت الذي احتاجت فيه بعض الأطراف إلى تغطية نفقات غير متوقعة.

وكانت مجموعة المرافق الفنلندية فورتوم أويج قد منحت شركة يونبير التابعة لها قروضا داخلية لتلبية احتياجاتها المالية.

كان لدى شركة بي.جي.إن.آي.جي التي لم يسجل سهمها تغييرا يذكر خلال تعاملات اليوم سيولة نقدية بقيمة 8ر5 مليار زلوتي في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بعد فوزها في قضية تحكيم بقيمة 5ر1 مليار دولار مع شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي.