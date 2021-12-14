تراجع عدد مستخدمي قطارات أنفاق لندن بنسبة 20% خلال أسبوع

تراجع عدد مستخدمي شبكة قطارات أنفاق لندن بنحو 20% خلال أسبوع في أعقاب توصية الحكومة البريطانية للمواطنين بالعمل من المنزل بسبب الانتشار السريع للمتحور من فيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأظهرت بيانات ساعة الذروة من صباح اليوم الاثنين انخفاض إجمالي عدد مستخدمي شبكة قطارات أنفاق لندن بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه تراجع عدد ركاب الحافلات التي يستخدمها عادة أطفال المدارس بنسبة 6% فقط نظرا لاستمرار فتح المدارس، بحسب إدارة نقل لندن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع عدد مستخدمي قطارات أنفاق لندن يأتي في الوقت الذي تجري فيه هيئة نقل لندن المسؤولة عن تشغيل شبكة قطارات أنفاق لندن محادثات بهدف الحصول على المزيد من التمويلات العاجلة، مع تغيير أنماط السفر والانتقال نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى نقص التدفقات النقدية للهيئة.

وقالت الهيئة يوم الجمعة الماضي إن المحادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات مالية منها مازالت مستمرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي عدلت فيه أغلب المؤسسات العاملة في حي المال بالعاصمة البريطانية "سيتي أوف لندن" عدلت قواعد عملها بعد تشديد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقواعد مواجهة الجائحة للحد من انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أوميكرون.

كانت بنوك إتش.إس.بي.سي هولدنجز ودويتشه بنك وسيتي جروب قد طالبت موظفيها بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا. كما دعا بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب موظفيه في لندن إلى العمل من المنزل إذا كان ذلك في مقدورهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة وجهها البنك الأمريكي إلى موظفيه في لندن الأسبوع الماضي القول "هؤلاء الذين يمكنهم العمل من المنزل بكفاءة عليهم القيام بذلك اعتبارا من يوم الاثنين". في الوقت نفسه ستظل فروع البنك مفتوحة أمام الموظفين الذين يحتاجون إلى العمل من المكاتب.