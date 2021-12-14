 بالفيديو.. دمار هائل تخلفه الأعاصير في ولاية كنتاكي الأمريكية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. دمار هائل تخلفه الأعاصير في ولاية كنتاكي الأمريكية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:18 ص

عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد حجم الدمار الهائل الذي خلفته مجموعة من الأعاصير المتتالية بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأودى الطقس السيئ بحياة العشرات بالولاية حتى الآن، بالإضافة إلى 14 شخصاً في ولايات تينيسي وإيلينوي وأركنساس وميزوري المجاورة.

وغطت أنقاض المباني المُدمرة والأشجار المقتلعة شوارع مدينة مايفيلد في غرب كنتاكي، كما انتشرت الصفائح المعدنية المهشمة والملتوية بفعل الرياح.

كذلك أدى الإعصار إلى تهشم العديد من خطوط الكهرباء وتحطيم السيارات والنوافذ وأسطح المنازل في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة.

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