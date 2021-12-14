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عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد حجم الدمار الهائل الذي خلفته مجموعة من الأعاصير المتتالية بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأودى الطقس السيئ بحياة العشرات بالولاية حتى الآن، بالإضافة إلى 14 شخصاً في ولايات تينيسي وإيلينوي وأركنساس وميزوري المجاورة.

وغطت أنقاض المباني المُدمرة والأشجار المقتلعة شوارع مدينة مايفيلد في غرب كنتاكي، كما انتشرت الصفائح المعدنية المهشمة والملتوية بفعل الرياح.

كذلك أدى الإعصار إلى تهشم العديد من خطوط الكهرباء وتحطيم السيارات والنوافذ وأسطح المنازل في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة.