الرياض تحتضن اليوم القمة الخليجية الـ42

تعقد، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشرته الأمانة العامة للمجلس، فقد ناقش وزراء خارجية دول المجلس خلال الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأوضحت أن الوزراء ناقشوا كذلك التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى.

وكان مصدر دبلوماسي خليجي كشف عن مستوى مشاركة قادة دول المجلس في أعمال القمة، وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوفد السعودي سيكون برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما سيرأس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفدي بلديهما.

وأضاف المصدر أن وفد سلطنة عمان سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الشيخ فهد بن محمود آل سعيد؛ نظرا لارتباط السلطان هيثم بن طارق بزيارة خاصة إلى بريطانيا.

وسيتغيب كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن المشاركة في مناقشات القمة نظرا لوضعهما الصحي. وسينوب كل من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد عن أمير بلاده، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن رئيس الدولة في ترؤس وفدي بلديهما.

وهذه هي أول قمة تنعقد بعد إتمام المصالحة الخليجية خلال القمة السابقة بمدينة العلا السعودية والتي أنهت خلافا بدأ منتصف 2017 بين الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جانب، والدوحة من جانب آخر.