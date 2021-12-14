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توصلت الأحزاب الأربعة الحاكمة في هولندا إلى اتفاق للتوصل إلى اتفاق ائتلافي جديد، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن يواصل حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليمينى الليبرالي الذي يضم رئيس الوزراء مارك روته وحزب "دي 66" اليساري الليبرالي والحزب "الديمقراطي المسيحي" وحزب "كريستين يوني"، الائتلاف الحالي، وفقا لما أعلنه متحدث باسم المفاوضات يوم الاثنين .

وكانت هذه هي أطول مفاوضات ائتلافية في تاريخ البلاد.

وستحال اتفاقية الائتلاف إلى البرلمان يوم غد الأربعاء. ومن المتوقع أن يكلف روته مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة.

لكن الحكومة الجديدة قد تضطر إلى الانتظار حتى كانون ثان/يناير لأداء اليمين الدستورية أمام الملك فيليم-ألكسندر.

ويشغل روته منصب رئيس الوزراء منذ 11 عاما وهو أطول رئيس حكومة في البلاد من حيث المدة التي قضاها في الحكم.

وكانت الحكومة السابقة قد استقالت قبل حوالى 11 شهرا في أعقاب فضيحة تتعلق باستحقاقات الأطفال قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية العادية.

وأخرت فضيحة أخرى، تورط فيها روته، تشكيل ائتلاف جديد حيث صوتت نسبة كبيرة من البرلمان ضده في تصويت بالثقة.