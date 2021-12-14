البيت الأبيض: كبار المسئولين أطلعوا الرئيس بايدن على تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير التى اجتاحت 8 ولايات

أعلن البيت الأبيض اليوم أن كبار المسئولين الأمريكيين أطلعوا الرئيس جو بايدن على أخر تطورات الوضع بالنسبة للأعاصير والعواصف التى اجتاحت 8 ولايات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في وقوع أضرار فادحة هناك.

وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أن مسئولى وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارىء قاموا اليوم باطلاع الرئيس بايدن على ما تم اتخاذه من إجراءات فيدرالية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأعاصير والعواصف فى عدة ولايات.

وعلى الرغم مما تردد عن احتمال قيام الرئيس بايدن بزيارة المناطق المنكوبة بالأعاصير في ولاية كنتاكي يوم الأربعاء القادم، إلا أن الرئيس الأمريكى قال فى تصريحات صحفية " إننى لم أتخذ حتى الآن قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن ، فهناك الكثير من التطورات ، ولكن الادارة / الأمريكية / أوضحت لحكام الولايات أنه يجب عليهم إبلاغى بكافة احتياجاتهم مهما كانت ، وستتم تلبيتها بسرعة على قدر إمكاننا " .

ومن ناحية أخرى ، أعلن مركز التنبؤات بالعواصف أنه تلقى ما لايقل عن 50 تقريرا يومى الجمعة والسبت عن هبوب أعاصير بولايات أركنساس و إلينوى و إنديانا وكنتاكى وميسيسبى وميسورى و أهايو وتينيسى .

تجدر الإشارة إلى أن ثمة مخاوف من تسبب هذه الأعاصير فى مصرع مالايقل عن مائة شخص ، وأن حاكم ولاية كنتاكى " أندى بيشير " صرح بأن ما لايقل عن 74 شخصا لقوا حتفهم من جراء الأعاصير فى ولايته .