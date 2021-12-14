انهيار مبنى سكني قرب روما جزئيا بعد أيام من وقوع حادث مشابه في صقلية

انهار مبنى سكني يقع بالقرب من روما، جزئيا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من وقوع حادث مشابه مميت في صقلية، حيث مازالت أعمال الإنقاذ جارية حتى الان.

وقال عمال الإطفاء إن الحادث الثاني وقع صباح اليوم الثلاثاء في بلدة "روكا دي بابا" الصغيرة جنوب شرق روما.

وقامت خدمات الطوارئ بإنقاذ سيدة من تحت الأنقاض ونقلتها إلى المستشفى. ويشتبه المحققون في أن حدوث تسرب غاز قد يكون هو الذي أدى إلى وقوع الانفجار.

كما يُعتقد أن تسرب الغاز هو الذي تسبب في انهيار مبنى سكني في مطلع الأسبوع بجنوب البلاد.

ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم من أجل العثور على شخصين مازالا في عداد المفقودين، حيث يقومون بالبحث بين أنقاض المبنى في رافانوسا، بالقرب من مدينة أجريجنتو.

وقد تم أمس الاثنين العثور على أربع جثث تحت الأنقاض، ليرتفع بذلك عدد قتلى حادث انهيار المبنى إلى سبعة أشخاص.